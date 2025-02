Previdno na smučiščih: s helikopterjem odpeljali tudi otroka 24ur.com Gorenjski policisti so v petek in soboto obravnavali več smučarskih nesreč. Med drugim si je na Krvavcu 38-letnik ob padcu poškodoval nogo, telesne poškodbe pa je ob padcu na območju Soriške planine utrpel tudi otrok. Oba so s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

