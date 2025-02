Močno pijana voznica povzročila dve prometni nesreči in pobegnila s kraja dogodka Lokalec.si V petek, nekaj pred 19. uro, so bili škofjeloški policisti obveščeni o nevarni vožnji 53-letne voznice, ki je z osebnim avtomobilom vozila po Škofjeloški cesti proti Bitnjam. Po do zdaj zbranih podatkih je voznica med vožnjo zapeljala na nasprotno smerno vozišče in oplazila avtomobil voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Kljub trčenju se povzročiteljica ni ustavila, temveč je vožn...

