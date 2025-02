Šeško blestel ob remiju Leipziga, Bayern povozil Eintracht Sportal V 23. krogu nemške bundeslige je RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom remiziral s Heidenheimom (2:2). Derbi v Münchnu med Bayernom in Eintrachtom iz Frankfurta je s 4:0 pripadel domačim. V soboto je David Zec z zadnjeuvrščenim Kielom gostil Bayer iz Leverkusna in klonil z 0:2. Na uvodni tekmi kroga je Freiburg s kar 5:0 odpravil Werder in vknjižil četrto zaporedno zmago, še gol več pa...

