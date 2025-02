V delovni nesreči v Šentilju huje poškodovan moški Lokalec.si Na območju Šentilja so bili mariborski policisti obveščeni o delovni nesreči moškega. Ta se je huje poškodoval pri ravnanju z delovnim strojem, o nesreči še zbirajo obvestila. Mariborski operativno komunikacijski center je sicer med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 148 klicev. Med temi 60 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času so obravnavali tudi:...

