Kamniški policisti so pretekli teden obravnavali več različnih dogodkov, med katerimi so bili zasegi prepovedanih drog, goljufije, požar na objektu, povoženje divjadi, iskalna akcija za pogrešano osebo, kršitev javnega reda in miru ter poškodovanje vozila. Policija ob tem opozarja na previdnost pri deljenju osebnih podatkov in spoštovanje cestnoprometnih pravil. Več podrobnosti o posameznih primer ...