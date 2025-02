Pristopil do vozila, v katerem je sedela bivša in razbil steklo Lokalec.si V Kopru je 52-letni moški po sporu z bivšo 48-letno partnerico pristopil do njenega vozila, v času ko je bila slednja v njem. Z roko je močno udaril po steklu na voznikovih vratih, tako, da se je steklo razbilo Policisti so opravili ogled in bodo zoper 52-letnika napisali kazensko ovadbo. Prav tako bodo zoper njega napisali kazensko ovadbo za tatvino, saj oškodovanki ne želi vrniti dokumentov njenih osebnih vozil.

