Pijan in brez vozniškega dovoljenja ogrožal promet v okolici Dornave Lokalec.si Pijan in brez vozniškega: Zgodaj zjutraj so bili policisti obveščeni o vozniku, ki je v okolici Dornave s svojo vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so ga kmalu izsledili in ustavili na območju Ptuja Med postopkom so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,12 mg/l alkohola v izdihanem zraku, kar pomeni močno alkoholiziranost. Policisti so mu vozilo zasegli, izrekli plačilni nalog, prav tako pa zoper voznika sledi obdolžilni predlog.

