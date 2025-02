Zaradi obiska hrvaškega predsednika bo zaprt del Slovenske ceste Dnevnik V sredo bo med 8. in 12. uro za ves promet zaprt odsek Slovenske ceste med križiščema s Šubičevo in Erjavčevo cesto. Na Mestni občini Ljubljana so pojasnili, da bo cesta zaprta zaradi obiska hrvaškega predsednika Zorana Milanovića.

