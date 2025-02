Arso tudi jutri pričakuje preseganja dnevne mejne vrednosti prašnih delcev PM10 v večjem delu Slovenije. Današnje namerjene visoke ravni so posledica izpustov in vremenskih razmer, ob katerih se onesnažen zrak zadržuje v nižinah, so zapisali na družbenih omrežjih. Izboljšanje kakovosti zraka pričakujejo v sredo. Arso ob rednem spremljanju izmerjenih urnih vrednosti delcev PM10 oziroma indeksa kakov ...