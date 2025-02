Sekulić: Mnogi mladi igralci so pokazali, da imajo potencial 24ur.com Slovenska košarkarska reprezentanca je s porazom proti Izraelu zaključila kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bodo med letošnjim 27. avgustom in 14. septembrom gostili Ciper, Poljska, Finska in Latvija. Slovenija si je nastopa na 15. zaporednem Eurobasketu zagotovila že po štirih tekmah zato so priložnost dobili mlajši košarkarji, za katere selektor Aleksander Sekulić meni, da imajo potenc...

Sorodno