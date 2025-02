Aleksander Sekulić potegnil črto Sportal Slovenski košarkarji so v ponedeljek s porazom proti Izraelu (74:84) sklenili kvalifikacije za EuroBasket, v katerih je Slovenija zabeležila štiri zmage in dva poraze in se kot druga najboljša ekipa skupine A še 15. v zgodovini uvrstila na turnir najboljših reprezentanc stare celine. Tega bodo med 27. avgustom in 14. septembrom gostili Ciper, Poljska, Finska in Latvija, Slovenci bodo tekmece in pr...

