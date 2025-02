30-letnik zaradi hitrosti trčil v otroka, s helikopterjem so ga pripeljali na zdravljenje Lokalec.si V naselju Slap v Vipavi se je v ponedeljek popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je 30-letni voznik avtomobila na ozki lokalni cesti zaradi neprilagojene hitrosti trčil v otroka na kolesu. Otrok hudo poškodovan Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je otrok hudo poškodovan. Shelikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Do prometne nesreče je prišlo v ponedeljek ...

