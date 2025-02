V Vipavi zaradi neprilagojene hitrosti trčil v otroka na kolesu Primorski dnevnik V naselju Slap v Vipavi se je včeraj, 24. februarja, zgodila prometna nesreča, v kateri je 30-letni voznik avtomobila na ozki lokalni cesti zaradi neprilagojene hitrosti trčil v otroka na kolesu. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je ta hudo poškodovan. S helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. 30-letnik je ob 17.10 vozil proti središču naselja Slap in zbil otr ...

