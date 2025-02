Rusi bi Američanom dali ukrajinske rudnine, evropskih vojakov pa nočejo 24ur.com Evropske in druge države lahko sodelujejo v pogovorih za reševanje konflikta v Ukrajini, je v intervjuju za rusko državno televizijo izjavil tamkajšnji predsednik Vladimir Putin. Pripravljen pa je tudi na ameriške naložbe na okupiranem ukrajinskem ozemlju. "Gre za naša zgodovinska ozemlja, ki so se vrnila v sestavo Rusije," je dodal in s tem namignil na ukrajinske regije, ki si jih je med vojno v...

Sorodno