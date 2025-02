Ovečkin znova v polno za rekordno 19. sezono z vsaj 30 doseženimi goli 24ur.com Ruski hokejski zvezdnik ekipe Washington Capitals Aleksander Ovečkin je popravil svoj rekord in v severnoameriški hokejski ligi NHL še 19. sezono prišel najmanj do 30 golov. To mu je uspelo na domači tekmi proti Calgaryju, ko je v zadnji tretjini izkoristil številčno premoč na igrišču. Njegov 30. gol pa ni zadostoval za zmago. Končni izid je bil 1:3, kljub porazu pa je Washington še naprej prepri...

