Na avtocesti vozil pijan, policisti so mu odvzeli vozniško in … Lokalec.si Na avtocesti A1 so policisti PPP Maribor obravnavali voznika osebnega avtomobila, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal kar 1,33 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, izrečena prepoved nadaljnje vožnje in odrejeno pridržanje po 24. čl. ZPrCP. Sledi obdolžilni predlog.

Sorodno



Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Borut Pahor

Alenka Bratušek