Ljubljanski policisti so v soboto ustavili voznika, ki je po primorski avtocesti z osebnim vozilom vozil 204 kilometre na uro. Opravili so alkotest, ki je pokazal 0,68 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Kot so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je voznik ostal brez vozniškega dovoljenja, čaka pa ga tudi zagovor pred sodnikom.