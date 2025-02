Zadnja napoved o snegu: Šlo bo še nižje od prvotnih napovedi zurnal24.si Če so Arsovi vremenoslovci sprva napovedovali, da se bo meja sneženja spustila do 800 metrov nadmorske višine, so nato zadnje napovedi pokazale, da bo šlo še nižje, za noč na četrtek je tako meja sneženja po zadnji napovedi okoli 600 metrov nadmorske višine.

