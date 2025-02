Meja sneženja se bo spuščala, to napovedujejo vremenoslovci Lokalec.si Popoldne bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo spuščala. Jutri bo dež postopno ponehal, od zahoda se bo popoldne jasnilo, so zapisali na strani Agencije RS za okolje. Popoldne bo oblačno, padavine se bodo postopno okrepile. Hladilo se bo, meja sneženja se bo spuščala. Zapihal bo severovzhodni veter, proti večeru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, ...

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Nika Prevc

Borut Pahor