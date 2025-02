Nekaj minut čez 21. uro je v Kopru na tržnici 39-letni moški iz Kopra kršil javni red in mir, saj je imel pri sebi štiri katane in z njimi mahal. S tem je pri mimoidočih povzročil občutek prestrašenosti Ob prihodu policistov na kraj je moški, ki je bil očitno opit nadaljeval s kršitvijo in se nedostojno vedel do policistov. Zato so policisti zanj odredili pridržanje. Katane so mu zasegli in sledi obdolžilni predlog. Pri postopku je bila 39-letniku zasežena tudi prepovedana droga. Zato bo zanj uveden hitri postopek.