Piše: Moja Dolenjska Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki ga že celo večnost vodi 68-letni Branimir Štrukelj, večkratni kandidat Levice na volitvah, znan tudi kot nekdanji Kučanov zel, je začel z zbiranjem podpisov, povezano z vrtci. V pripravi so namreč spremembe zakona o vrtcih, Štrukelj in njegovi aktivisti pa želijo v zakon vnesti določila o normativih v vrt ...