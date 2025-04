Nedovoljeni prehodi državne meje so postali stalnica na območju Policijske uprave Novo mesto. Nezakonitih prehodov državne meje je bilo med minulim koncem tedna več kot 160, ilegalne migrante pa je skušal pretihotapiti tudi državljan Romunije. Med številnimi ilegalnimi migranti so bili državljani iz različnih držav. Največji delež so predstavljali sirijski migranti, sledili pa so jim Afganista ...