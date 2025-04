V Žihlavi prišlo do trčenja dveh osebnih vozil, voznika sta se lažje telesno poškodovala Vestnik V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali tri prometne nesreče, v katerih so se tri osebe lahko telesno poškodovale, tri kazniva dejanja, kršitev javnega reda in miru ter štiri povoženja divjadi.

