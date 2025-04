Vlada: Vetrne elektrarne so v javnem interesu za javno zdravje in varnost RTV Slovenija Vlada nasprotuje zadržanju prostorskega načrta za vetrno elektrarno Ojstrica. Zadržanje je v okviru zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti predlagala občina Dravograd. Lokalno prebivalstvo nasprotuje postavitvi vetrnic na Ojstrici.

