V stranki Zelenki Slovenije so kritični do utemeljitve vlade, da je gradnja vetrnih elektrarn v javnem interesu za javno zdravje in varnost. Kot dodajajo, gre za nevaren in politično motiviran precedens, kjer se pojmi, kot so javni interes, zdravje in varnost, zlorabljajo za uveljavljanje interesov energetskih lobijev.