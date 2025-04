Res so bili Severnokorejci 24ur.com Potem ko je Severna Koreja potrdila, da je v Rusijo napotila vojake, ki naj bi Rusom pomagali pri ponovnem zavzetju obmejne regije Kursk, so na dan prišle še fotografije in posnetki vojakov. Napotitev naj bi izvedli v skladu s paktom o medsebojni obrambi, ki sta ga strani sklenili v začetku lanskega leta.

Sorodno