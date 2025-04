Slovenija v VS ZN Rusijo pozvala k premirju v Ukrajini Primorske novice Pravičen in trajen mir v Ukrajini je prioriteta Slovenije, je na torkovem zasedanju Varnostnega sveta ZN zatrdila generalna sekretarka ministrstva za zunanje zadeve Barbara Žvokelj in pozvala Rusijo, naj sprejme premirje, kot je to storila Ukrajina. "Napredka ne bo, če obe strani ne bosta odigrali svoje vloge," je prepričana.

