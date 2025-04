Dišeč žar, sveže narezana zelenjava in prijetno druženje v senci dreves – tako si mnogi predstavljamo popoln začetek toplejših dni. A letošnji pikniki naj bodo ne le okusni, temveč tudi odgovorni. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v teh dneh vabi potrošnike, da posežejo po slovenskih pridelkih in s tem pomagajo ohranjati naše podeželje. Hrana, pridelana v naši bližini, je sv ...