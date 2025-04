Rajanje Parižanov v Londonu, PSG ostaja strup za Angleže Sportal Nogometaši PSG so v prvi polfinalni tekmi lige prvakov v gosteh premagali Arsenal (1:0). Parižani bi lahko zmagali še z večjo razliko, a so dvakrat zatresli okvir vrat londonskega kluba. Edini zadetek na srečanju, na katerem je delil pravico najboljši slovenski delivec pravice Slavko Vinčić, je že v 4. minuti dosegel Ousmane Dembele. V sredo se bosta pomerila še Barcelona in Inter.

Sorodno





Omenjeni Arsenal Najbolj brano Osebe dneva Marta Kos

Janez Janša

Primož Roglič

Drago Kos

Tim Gajser