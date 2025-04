Parižani z golom prednosti iz Londona domov na povratno polfinalno tekmo Dnevnik Nogometaši Arsenala in Paris Saint-Germaina so odigrali prvo polfinalno tekmo v ligi prvakov. Uspešnejši so bili Parižani, ki so zmagali z 1:0. Jutri ob 21. uri bosta polfinale začela še Barcelona in Inter.

