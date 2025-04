Janša na kongresu EPP izrekel zelo resno opozorilo: Evropo bodo kmalu čakale nove ozemeljske zahteve Putinovega režima! Demokracija Piše: Nova24tv.si, C. R. “Evropo bodo kmalu čakale nove ozemeljske zahteve režima, ki je gospodarsko sicer bistveno šibkejši od nas, a ima več trde moči in jo je pripravljen uporabiti za dosego svojih ciljev. Naslednji dve leti bosta odločilni za prihodnost naše celine.” V Valenciji v Španiji danes in jutri poteka kongres Evropske ljudske stranke (EPP). Gre za pomemben dogodek največje evropske p ...

