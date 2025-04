Weber: Bojim se močnih državnih vojsk in močnih skrajno desnih strank na državni ravni RTV Slovenija V Valencii se je končal dvodnevni kongres Evropske ljudske stranke (EPP), na katerem so sprejeli resolucijo o vladavini prava v Evropski uniji, v kateri med drugim obsojajo poskuse poseganja v sodstvo, državno tožilstvo in medije v Sloveniji.

