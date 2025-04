Delavske pravice, solidarnost in socialna varnost niso samoumeven, temveč krvavo priborjen družbeni dosežek, so pred praznikom dela poudarili na ministrstvu za delo. Pozvali so k nenehnemu trudu za ohranjanje pravic in njihovo dopolnjevanje. Pri Sindikatu Mladi plus pa ob tem opozarjajo na pogosto kršenje pravic pri študentskem delu. Med najpogostejšimi so izpostavili zamujanje plačila, neplačano ...