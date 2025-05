Poslanica predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar ob prazniku dela. Spoštovane državljanke in spoštovani državljani,

drage delavke in dragi delavci, praznik dela nas vsako leto znova spomni, kako pomembna sta človeško dostojanstvo in pošteno delo. Spomni nas, da pravice delavcev niso samoumevne, temveč sad dolgoletnih bojev, solidarnosti in poguma generacij, ki so verjele, da ima vsak čl ...