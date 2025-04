Pohod za Evropo: brezmejna pomlad v ritmu kulture, športa in skupnosti Primorske novice Drugi vrhunec Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica bo med 1. in 10. majem v Novi Gorici in Gorici obarvan v znamenju skupnega gibanja, umetnosti in praznovanja sodelovanja med mesti in narodi. Pohod za Evropo bo desetdnevna kulturno-športna epopeja na brezmejnem Trgu Evrope, ki bo združila regijo Alpe-Adria – simbolično, ustvarjalno in doživeto.