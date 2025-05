»Razumeti moramo, da je drugače biti Slovenec v Trstu ali v Ljubljani« Primorski dnevnik Pisatelj, dramatik, gledališki in filmski režiser, scenarist in kolumnist Goran Vojnović ne potrebuje posebne predstavitve, saj je eden izmed najbolj uveljavljenih slovenskih izobražencev. Novembra lani je v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica zaživela njegova predstava V iskanju izgubljenega jezika, ki jo je režiral Janusz Kica. Komična drama, kot so jo označili, je del dramske trilog ...

