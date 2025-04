Enrique: Arsenal nam ne more zabiti treh golov v Parizu 24ur.com Nogometaši londonskega Arsenala in pariškega Paris Saint-Germaina so pod streho spravili prvo polfinalno tekmo v Ligi prvakov. Uspešnejši so bili Parižani, ki so zmagali z 1:0. Nocoj bosta polfinale začela še španska Barcelona in italijanski Inter. Prenos na Kanalu A in VOYO. Z bogatim studijskim delom začnemo ob 20.30.

