Evropska ljudska stranka kritična do stanja v sodstvu in medijih v Sloveniji N1 Evropska ljudska stranka je na dvodnevnem kongresu stranke v Valencii sprejela resolucijo z naslovom Za EU, ki bo še naprej podpirala vladavino prava. V njej je med drugim obsodila poskuse poseganja v sodstvo in državno tožilstvo ter poskus vladne cenzure ali manipulacije z mediji v Sloveniji.

