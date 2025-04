Matthewu Brennanu sprint in skupno vodstvo v Švici Sportal Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec druge etape dirke po Romandiji, ki spada v svetovno serijo kolesarstva. Slavil je v sprintu glavnine na razmeroma razgibani trasi od Münchensteina do Fribourga (194,3 km) in prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Slovenci na dirki ne nastopajo.

