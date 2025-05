Vine favorite z napadom presenetil kilometer pred ciljem in zmagal RTV Slovenija Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirate-XRG) je zmagovalec tretje etape Dirke po Romandiji. Favorite je z napadom presenetil kilometer pred ciljem in zdržal do vrha krajšega vzpona v Cossonayju. Skupno vodstvo je ohranil Francoz Alex Baudin.

