Ovniček in Gaber do polfinalne vozovnice, Vlah ostal brez nje 24ur.com Zaključni turnir EHF Lige prvakov, ki ga bo med 14. in 15. junijem gostil Köln, bo predstavnike imela tudi Slovenija. Z Nantesom sta se skozi četrtfinalno sito uspešno prebila Rok Ovniček in Matej Gaber. Moštvo francoskega kluba je na povratni tekmi slavilo pri Sportingu in napredovala s skupnim izidom 60:57.

