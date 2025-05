Ovniček in Gaber proti Füchseju, Janc in Makuc proti Magdeburgu Sportal Na Dunaju so izvedli žreb za zaključni turnir najboljše četverice v rokometni ligi prvakov, ki bo v Kölnu 14. in 15. junija. Matej Gaber in Rok Ovniček se bosta z Nantesom v polfinalu pomerila proti ekipi Füchse Berlin, medtem ko Blaža Janca in Domna Makuca z Barcelono čaka dvoboj proti Magdeburgu.

