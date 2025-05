Zoran Janković na Rožniku: Najpomembnejši kapital v podjetju in družbi so ljudje N1 Najpomembnejši kapital v vsakem podjetju in družbi so ljudje, je na prvomajskem srečanju na ljubljanskem Rožniku poudaril župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Ob tem je dodal, da smo si dolžni prizadevati za dobro opravljeno, a tudi dobro plačano delo.

