Pol leta pozneje sindikati in študenti združili moči: 'Ne pozabljamo' 24ur.com V Srbiji mineva šest mesecev od zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je povzročil množične študentske proteste. Ob obeleževanju spomina na 16 smrtnih žrtev nesreče dan poteka tudi v znamenju mednarodnega praznika dela, študenti in sindikalisti pa so združili moči na shodu v Beogradu.

