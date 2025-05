V Istanbulu je policija prijela več kot 400 ljudi, ki so se skušali kljub prepovedi prebiti do trga Taksim. Prepoved velja zaradi bojazni oblasti, da bi na glavnem mestnem trgu izbruhnili protesti. Središče Istanbula in vse glavne ceste, ki vodijo do Taksima, je policija zaprla z barikadami, zaprte so tudi postaje podzemne železnice in tramvajske postaje.