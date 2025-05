Finalna peta tekma Sportklub prve odbojkarske lige za ženske se je včeraj igrala v Kamniku. Spopadli sta se ekipi Calcit Kamnik in OTP banka Branik. Mariborčanke so prikazale vrhunsko igro in so zmagale z rezultatom 3:0 v nizih. Skupno so finale dobile s 3:2 v zmagah in so vpisale svoj sedemnajsti naslov državnih prvakinj, poroča PeTV. Pri osvojitvi tega naslova sta imeli pomembni vlogi v maribors ...