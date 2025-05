Odbojkarice Calcit Volleya so v peti tekmi finalne serije v domači dvorani izgubile z OTP banko Branik z 0:3 (-23, -23, -15). Mariborčanke so s tem tudi osvojile naslov državnih prvakinj, saj so v zmagah slavile s 3:2. Zanje je to devetnajsti naslov, Kamničanke so ostale pri osmih. Calcit Volley – OTP banka Branik 0:3 (-23, -23, -15) Kamnik – Športna dvorana Kamnik, gledalcev 600, sodnika: Tomec ...