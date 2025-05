Marc-Andre ter Stegen se po sedmih mesecih vrača med vratnici Sportal FC Barcelona bo za zaključek lige prvakov in španskega prvenstva še močnejša, po uspešno končani rehabilitaciji se to soboto na tekmi la lige proti Valladolidu med vratnici vrača Marc-Andre ter Stegen. Ponos Katalonije je pred zadnjimi petimi krogi štiri točke pred Realom Madridom, ki v nedeljo gosti Celto. Tretji Atletico Madrid zaostaja že 10 točk. Jan Oblak in soigralci v soboto igrajo z Alavesom.

