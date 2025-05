Barcelona po preobratu do zmage, Oblakov Atletico razočaral Ekipa Nogometaši Barcelone so po preobratu v drugem polčasu tekme 34. kroga proti odpisanemu Valladolidu slavili z 2:1. S tem so začasno Realu iz Madrida na vrhu lestvice španskega prvenstva pobegnili na sedem točk. Madridčane dvoboj tega kroga čaka v nedeljo, ko bodo ob 14. uri gostili Celto iz Viga.



