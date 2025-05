Poletna Ljubljana v pričakovanju zmage Olimpije in potrditve naslova RTV Slovenija Današnji večni derbi med Olimpijo in Mariborom, ki se bo v Stožicah začel ob 20. 15, bi lahko že dal novega prvaka. Z zmago bi "nova" Olimpija četrtič (po letih 2016, 2018 in 2023) slavila naslov.

